23.07.2017 (04:30)

Во Владивостоке прошел чемпионат Тихоокеанского флота в честь дня ВМФ России

В спортивном мероприятии, прошедшем на базе Спортивного центра морской и физической подготовки ЦСКА, приняли участие более 100 человек в составе 15 команд. Вместе с военными моряками, в чемпионате участвовали представители спортивных обществ города и края.

Чемпионами Тихоокеанского флота стала команда Приморского объединения Разнородных Сил «Шторм», второе место завоевала команда соединения морской пехоты «Залп», на третью ступень пьедестала поднялась команда ракетного соединения береговых войск ТОФ «Ракета».

Победители и призёры соревнований были награждены медалями и грамотами от Спортивного комитета Тихоокеанского флота.

Данный чемпионат был проведён в рамках 85-ой спартакиады Тихоокеанского флота.



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