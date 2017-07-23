23.07.2017 (00:45)

В челябинском региональном отделении Юнармии проводят экскурсии по достопримечательностям Южного Урала

В Таяндинской средней школе Еткульского района состоялась церемония напутствия участников традиционного оборонно-спортивного оздоровительного походного лагеря «Казачок», который организуется центром патриотического воспитания «Росток» с 1992 года. Ребята из Еткульского, Еманжелинского. Нагайбакского районов, Республики Алтай побывают в удивительно красивых местах Южного Урала и познакомятся с достопримечательностями родного края. Руководитель лагеря, начальник регионального штаба Юнармии Алексей Зязев довел до участников программу занятий, порядок размещения в автотранспорте, правила безопасности и представил опытную команду инструкторов.

Председатель Попечительского совета Фонда патриотического воспитания и военно-шефской деятельности, член Общественной палаты Челябинской области Игорь Михайлов, напутствуя курсантов, отметил, что среди руководителей отлично проявляют себя бывшие воспитанники «Ростка». Он вручил наградной златоустовский нож Александру Соловьеву за успешную работу с молодежью и участие в мероприятиях Фонда. В планах походного лагеря – посещение Увельского района и озер Чебаркуля.

Лагерь проводится в рамках реализации социального проекта Фонда «Патриотами не рождаются» при поддержке органов местного самоуправления Еткульского района. В адрес участников лагеря поступило приветствие депутата Государственной Думы РФ Дмитрия Вяткина, активно помогающего работе «Ростка».

Всероссийское военно-патриотическое движение "Юнармия" создано в 2016 году по инициативе Минобороны России. Отделения открыты во всех регионах, численность в этом году превысила 70 тыс. человек.

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