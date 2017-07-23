23.07.2017 (10:23)

Российские БМП-2 совершилили тест-драйв на пологоне "Корла" КНР

Российские боевые машины пехоты БМП-2 прошли первый тест-драйв на полигоне минобороны Китая "Корла" в условиях 40-градусной жары.

Экипажи БМП-2 международного конкурса "Суворовский натиск" выполнили сложнейший элементы экстримального вождения после переброски из России в Китай и совершения марша комбинированым способом.

После разгрузки техники в Урумчиском международном аэропорту "Дивопу" военные машины были погружены на железнодорожные платформы и эшилонами прибыли в город "Корла" из г.Корло из этого города они совершили марш своим ходом на одноименный полигон Баян-Гол Монгольского автономного конкурса.

Данные образец российской техники будет единственной,который представить нашу страну на полигоне между пустыней Такла-Макар и горами Тянь-Шань,где проходит 4 международных Конкурса "АрМИ-2017".

Российские боевых машины пехоты прошли первое техническое обслуживание в самой дальней точки полигона Синьцзянского-Уйгорского автономного района. После совершенния марша и тест-драйва военная те.тетка пройдёт обкатку в горном-участки суровой пестыни.

В состав Российской делегации междуного конкурса "Суворовский натиск" вошли несколько десятков человек. Выделено три основных экипажа,один запасной а так же инженерно техническое сопровождение

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