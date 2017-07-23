Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Культура Документы Энциклопедия Мультимедиа
Главная  < Новости  < В стране  < Подробнее

23.07.2017 (02:00)

В Китай для участия в международном конкурсе «Десантный взвод» прибыли команды из четырех стран мира

Для участия в международном конкурсе «Десантный взвод» армейских международных игр «АрМИ-2017» в город Гуаншуй, Китайской Народной Республики прибыли команды из Российской Федерации, Исламской Республики Иран, Республики Казахстан и Южно Африканской Республики.

В ходе проведенных переговоров, между делегациями различных государств, были достигнуты договоренности по правилам выполнения и общих временных показателей распорядка дня, а также уточнены вопросы всестороннего взаимодействия.

Всего в состязаниях «Десантный взвод», которые пройдут на полигоне Минобороны КНР «Хаодянь» (провинция Хубэй) планируют принять участие команды из девяти армий мира, включая принимающую сторону.

В начале следующей недели, на полигоне ВДВ НОАК российские десантники совершат свой первый ознакомительный прыжок с парашютом на незнакомую площадку приземления в Китае. Прыжок будет осуществляться на ограниченную площадку приземления в горной местности.

Международные армейские игры на территории Китая будут проводится с 29 июля по 12 августа 2017 года.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Воздушно-десантные войска , АрМИ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false