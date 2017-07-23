23.07.2017 (02:00)
В Китай для участия в международном конкурсе «Десантный взвод» прибыли команды из четырех стран мира
Для участия в международном конкурсе «Десантный взвод» армейских международных игр «АрМИ-2017» в город Гуаншуй, Китайской Народной Республики прибыли команды из Российской Федерации, Исламской Республики Иран, Республики Казахстан и Южно Африканской Республики.
В ходе проведенных переговоров, между делегациями различных государств, были достигнуты договоренности по правилам выполнения и общих временных показателей распорядка дня, а также уточнены вопросы всестороннего взаимодействия.
Всего в состязаниях «Десантный взвод», которые пройдут на полигоне Минобороны КНР «Хаодянь» (провинция Хубэй) планируют принять участие команды из девяти армий мира, включая принимающую сторону.
В начале следующей недели, на полигоне ВДВ НОАК российские десантники совершат свой первый ознакомительный прыжок с парашютом на незнакомую площадку приземления в Китае. Прыжок будет осуществляться на ограниченную площадку приземления в горной местности.
Международные армейские игры на территории Китая будут проводится с 29 июля по 12 августа 2017 года.