23.07.2017 (02:00)

В Китай для участия в международном конкурсе «Десантный взвод» прибыли команды из четырех стран мира

Для участия в международном конкурсе «Десантный взвод» армейских международных игр «АрМИ-2017» в город Гуаншуй, Китайской Народной Республики прибыли команды из Российской Федерации, Исламской Республики Иран, Республики Казахстан и Южно Африканской Республики.

В ходе проведенных переговоров, между делегациями различных государств, были достигнуты договоренности по правилам выполнения и общих временных показателей распорядка дня, а также уточнены вопросы всестороннего взаимодействия.

Всего в состязаниях «Десантный взвод», которые пройдут на полигоне Минобороны КНР «Хаодянь» (провинция Хубэй) планируют принять участие команды из девяти армий мира, включая принимающую сторону.

В начале следующей недели, на полигоне ВДВ НОАК российские десантники совершат свой первый ознакомительный прыжок с парашютом на незнакомую площадку приземления в Китае. Прыжок будет осуществляться на ограниченную площадку приземления в горной местности.

Международные армейские игры на территории Китая будут проводится с 29 июля по 12 августа 2017 года.

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