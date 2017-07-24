24.07.2017 (07:00)

В Севастополь для участия в международном конкурсе водолазных специалистов «Глубина» прибыли команды Венесуэлы, Ирана и ЮАР

В рамках Международных армейских игр «АрМИ-2017» в Севастополе во второй раз пройдёт конкурс по водолазному многоборью «Глубина-2017».

Соревнования, пройдут на базе водолазного полигона филиала учебного центра (подготовки военных спасателей и водолазных специалистов) объединённого учебного центра Военно-Морского Флота.

Для участия в соревнованиях в Севастополь уже прибыли команды Венесуэлы, Ирана и ЮАР, которые совместно с российской командой уже провели первые ознакомительные тренировки по дисциплинам предстоящих состязаний.

В нынешнем году в конкурсной программе появились 2 новых конкурса: «Спасение на воде» и «Фланец». Задачей второго стала сборка на скорость под водой герметичной конструкции. Кроме того участникам конкурса предстоит состязаться в ставших уже традиционных дисциплинах: «Водная полоса препятствий», которая стала длиннее, в ней появилось 2 новых элемента, а также «Поддержание жизнедеятельности аварийной подводной лодки», «Сварка», «Работа в замкнутом пространстве» и «Оказание первой медицинской помощи утонувшему».

Сегодня ожидается прибытие в Севастополь команды Сирийской Арабской Республики, которая после адаптации и соответствующих инструктажей приступит к ознакомлению с условиями конкурсов и подготовительным тренировкам.

Конкурс водолазных специалистов «Глубина» пройдет в Севастополе со 2 по 9 августа.

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