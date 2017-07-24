Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Культура Документы Энциклопедия Мультимедиа
Главная  < Новости  < В стране  < Подробнее

24.07.2017 (07:00)

В Севастополь для участия в международном конкурсе водолазных специалистов «Глубина» прибыли команды Венесуэлы, Ирана и ЮАР

В рамках Международных армейских игр «АрМИ-2017» в Севастополе во второй раз пройдёт конкурс по водолазному многоборью «Глубина-2017».

Соревнования, пройдут на базе водолазного полигона филиала учебного центра (подготовки военных спасателей и водолазных специалистов) объединённого учебного центра Военно-Морского Флота.

Для участия в соревнованиях в Севастополь уже прибыли команды Венесуэлы, Ирана и ЮАР, которые совместно с российской командой уже провели первые ознакомительные тренировки по дисциплинам предстоящих состязаний.

В  нынешнем году в конкурсной программе появились 2 новых конкурса: «Спасение на воде» и «Фланец». Задачей второго стала сборка  на скорость под водой герметичной конструкции. Кроме того участникам конкурса предстоит состязаться в ставших уже традиционных дисциплинах: «Водная полоса препятствий», которая стала длиннее, в ней появилось 2 новых элемента, а также «Поддержание жизнедеятельности аварийной подводной лодки», «Сварка», «Работа в замкнутом пространстве» и «Оказание первой медицинской помощи утонувшему».

Сегодня ожидается прибытие в Севастополь команды Сирийской Арабской Республики, которая после адаптации и соответствующих инструктажей приступит к ознакомлению с условиями конкурсов и подготовительным тренировкам.

 Конкурс водолазных специалистов «Глубина» пройдет в Севастополе со 2 по 9 августа.

Отдел информационного обеспечения Черноморского региона (г. Севастополь)
Метки:
АрМИ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false