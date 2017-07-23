23.07.2017 (06:00)

Российская команда международного конкурса "Суворовский натиск" будет единственной, выступающей на своей техники

Российская команда международного соревнований среди экипажей боевых машин пехоты "Суворовский натиск" будет единственной на Китайском полигоне "Корла", выступающей на своей технике.

Данный конкурс являются одними из четырех состязаний "АрМИ-2017", проходящих в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. Этот полигон раскинулся раскинулся на 50 километров между пустыней Таков-Макан и горами Тянь-Шань.

В экстримальных климатических условиях Севоро-западной части Китая (Баян-Гол-Монгольского автономного округа), когда жара превышает отметку +40 градусов, российские машины БМП-2 продеманстрируют свои боевые возможности. Это особенно важно связи с тем,что в этом году в соревнованиях "Суворовский натиск" увеличилось количество сидений.

В состязаниях по мимо российской команды примут учачстие военослужащие из Анголы, Боливариантской Республики Венесуэла, Исламской Республики

Иран а так же команда Народно-Освободительной армии Китая. Однако все они (кроме РФ) предпочли выступать на Китайской техники типа ТАЙП.

Именно эти соревниичя положат старт конкурсам,пррводимым на полигоне "Корла"".

Во время подготовки к конкурсу команде сухопутных войск России предстаит ознакомится с местностью и правилами проведения соревнований, изучить на китайском полигоне маршруты этапов состязаний, осуществить пристрелеку оружия и потренироваться в преодолении препятствий.

Армейские международные игры в этом году пройдут на 22 полигонах России,Белоруссии,Айзербайджана, Казахстана, и Китая в течении 14 дней непрерывных состязаний с 29 июля по 12 августа.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице