22.07.2017 (23:59)

На полигоне "Корла" министерства обороны Китая пройдёт четыре международных конкурса "АрМИ-2017"

На полигоне "Корла" министерства обороны Китая, расположенном на северо-западе КНР, пройдет сразу четыре конкурса армейских международных игр: "Безопасная среда", "Мастер-оружейник", "Чистое небо", и "Суворовский натиск". В них будут состязаться сухопутчики из 10 стран мира: Ангола, Белоруссии, Венисуэла, Египта, Зимбабве, Ирана, Китая, Казахстана, России, Узбекистана.

"На полигоне Корла пройдёт сразу 4 конкурса международных армейских игр. В этом году состязания приобрели не бывалый размах. В соревнованиях АрМИ-2017 примут участие 19 команд из стран Азии, Африки, Европы и Южной Америки"-отметил представитель Китайской делегации полковник Ли Пайчин.

Всего на територитории Китая пройдёт 6 конкурсов.

По его словам в конкурсах проходящих на територитории КНР в первые примут учачстия такие страны как Мороко, Саудавская Аравия, ЮАР,

Армейские международные игры в этом году пройдут на 22 полигонах России, Белоруссии, Азербайджана, Казахстана и Китая в-течение двух недель непрерывных состязаний с 29 июля по 12 августа.

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