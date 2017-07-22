22.07.2017 (19:16)

Вертолеты ВКС России завершили перебазирование в Китай для участия в конкурсе «Авиадартс-2017»

Пятнадцать экипажей армейской авиации Воздушно-космических сил (ВКС) завершили перебазирование на аэродром Шуанляо Китайской Народной Республики для участия в международном конкурсе «Авиадартс-2017».

Длительный перелет осуществлялся из международного аэропорта Кневичи во Владивостоке с посадкой для дозаправки.

В двух номинациях конкурса среди армейской авиации примут участие экипажи современных ударных вертолетов Ка-52 «Аллигатор», Ми-28Н «Ночной охотник», Ми-35М, а также транспортных вертолетов Ми-8АМТШ-В и Ми-8МТВ5-1.

Ранее на аэродром Сыпин прибыли экипажи новейших российских истребителей Су-35С и Су-30СМ.

В международном этапе «Авиадартс-2017» примут участие около 40 экипажей Воздушно-космических сил. Российские экипажи представлены во всех 8 номинациях по родам авиации и будут выступать на своей технике, включая самолеты Су-35С, Су-30СМ, Су-34, Су-24М, Су-24МР, Су-25 различной модификации, Ту-22М3, Ил-76, вертолеты Ка-52, Ми-28Н, Ми-35М, Ми-8АМТШ.

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