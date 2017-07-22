22.07.2017 (19:14)

В Подмосковье 400 новобранцев 282-го учебного центра войск РХБ защиты приведены к Военной присяге

Сегодня в 282-м учебном Трансильванском Краснознаменном ордена Александра Невского центре войск радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты, дислоцируемого в Ногинском районе Московской области, состоялось торжественное приведение к Военной присяге. Более 400 новобранцев присягнули на верность Отечеству.

За церемонией, которая состоялась на плацу учебного центра, наблюдало более 3000 человек – родственников, родных и близких будущих воинов-специалистов РХБ защиты.

С поздравлениями и напутственными словами к военнослужащим обратилось командование учебного центра, представители административного центра Ногинского муниципального района Московской области, ветеранских организаций, Русской православной церкви, а также участники юнармейского движения Ногинского района.

По завершении приведения к Военной присяге перед гостями свои показательные выступления представили военный оркестр учебного центра и участники военно-патриотической организации Союза десантников г. Домодедово.

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