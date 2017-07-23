23.07.2017 (11:56)

Российская команда по «Авиадартсу» полностью завершила перебазирование на аэродромы Китая

Более 10 экипажей оперативно-тактической авиации Воздушно-космических сил выполнили посадку на аэродроме Сыпин в Китае в рамках подготовки к международному этапу конкурса «Авиадартс-2017». Среди них бомбардировщики Су-34 и Су-24М, разведчики Су-24МР, штурмовики Су-25 различной модификации.

Российские экипажи перебазировались с аэродрома в Приморском крае по группам в сопровождении самолетов-лидеров Ил-76, завершив длительный этап перебазирования командного, летного и инженерно-технического состава, а также авиационной техники ВКС в Китай для участия в конкурсе «Авиадартс-2017».

«Все российские самолеты и вертолеты в течение трех дней выполняли перебазирование на аэродромы временной дислокации в Китайской Народной Республике. Сегодня мы завершили этот этап подготовки. С завтрашнего дня начинается теоретическая подготовка летного состава по изучению особенностей проведения полетов в данных районах проведения конкурса» - заявил начальник штаба руководства конкурса подполковник Петр Серебряков.

Ранее на аэродромы Сыпин и Шуанляо перебазировались экипажи армейской авиации, истребителей Су-35С и Су-30СМ, дальних бомбардировщиков Ту-22М3 и самолетов военно-транспортной авиации Ил-76.

В международном этапе «Авиадартс-2017» примут участие около 40 экипажей Воздушно-космических сил. Российские экипажи представлены во всех 8 номинациях по родам авиации и будут выступать на своей технике, включая самолеты Су-35С, Су-30СМ, Су-34, Су-24М, Су-24МР, Су-25 различной модификации, Ту-22М3, Ил-76, вертолеты Ка-52, Ми-28Н, Ми-35М, Ми-8АМТШ.

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