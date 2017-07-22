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22.07.2017 (18:52)

Экипажи новейших истребителей Су-35С и Су-30СМ прибыли в Китай для участия в конкурсе «Авиадартс-2017»

Экипажи новейших российских истребителей Су-35С и Су-30СМ перебазировались на аэродром Сыпин Китайской Народной Республики для участия в международном этапе конкурса «Авиадартс-2017».

Перелет осуществлялся с военного аэродрома Восточного военного округа в Приморском крае. Экипажи выполняли полет в плотном строевом порядке вслед за самолетом-лидером Ил-76.

По завершении перебазирования группа истребителей выполнила проход над незнакомым аэродромом, после чего летный состав осуществил посадку всех самолетов с 30-секундным интервалом.

Соревноваться российские экипажи будут с китайскими летчиками на самолетах J-10.

Накануне на китайские аэродромы перебазировались экипажи дальней и военно-транспортной авиации на самолетах Ту-22М3 и Ил-76 соответственно.

В международном конкурсе «Авиадартс-2017» примут участие около 40 экипажей Воздушно-космических сил (ВКС). Российские экипажи представлены во всех 8 номинациях по родам авиации и будут выступать на своей технике, включая самолеты Су-35С, Су-30СМ, Су-34, Су-24М, Су-24МР, Су-25 различной модификации, Ту-22М3, Ил-76, вертолеты Ка-52, Ми-28Н, Ми-35М, Ми-8АМТШ.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
АрМИ
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