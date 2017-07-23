23.07.2017 (09:00)

Новобранцы Каспийской флотилии приведены к Военной присяге

На Каспийской флотилии приведены к присяге военнослужащие из числа молодого пополнения, прибывшего для прохождения военной службы по призыву в рамках весенней призывной компании.

Во время ритуала приведения к Военной присяге клятву на верность Родине принесли 64 новобранца, призванные на флотилию из Астрахани и Волгограда. Такое количество полностью закрывает потребность соединений и воинских частей флотилии в военнослужащих по призыву, так как все новые корабли и подразделения морской пехоты в соответствии со штатными категориями на 100% укомплектованы военнослужащими по контракту.

В учебной воинской части Каспийской флотилии молодое пополнение прошло курс общевойсковой подготовки, получило необходимые для прохождения военной службы знания и навыки на занятиях по строевой, физической, огневой, военно-медицинской подготовке, изучило общевоинские уставы и основы безопасности военной службы.

После приведения к Военной присяге молодые матросы распределены в воинские части обеспечения и связи Каспийской флотилии с учётом их допризывной подготовки и образовательного уровня.

В воинских частях, куда распределены новобранцы, созданы комнаты психологической разгрузки и отдыха, в них специалисты-психологи помогут призывникам адаптироваться к военной службе и безболезненно пройти первый этап становления каждого молодого человека в новой для себя роли военнослужащего.

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