Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Культура Документы Энциклопедия Мультимедиа
Главная  < Новости  < В стране  < Подробнее

22.07.2017 (18:33)

Корабль ВМС Китая будет открыт для посещения жителями и гостями Балтийска

Завтра, 23 июля, сторожевой корабль «Юньчен» ВМС Китая, прибывший в составе отряда кораблей Народно-освободительной армии Китая (НОАК) в главную базу Балтийского флота ВМФ России – порт Балтийск – для участия в совместных российско-китайских военно-морских учениях «Морское взаимодействие-2017», с 10:00 до 12:00 будет открыт для посещения жителями и гостями самого западного города России.

Корабль пришвартован в военной гавани Балтийска (Нижнее шоссе, 11). Для пропуска на территорию причала посетителям необходимо будет при себе иметь документы, удостоверяющие личность.

Справочно:

Совместные российско-китайские военно-морские учения «Морское взаимодействие-2017» проводятся с 21 по 28 июля. В ходе активной фазы морских маневров с 25 по 26 июля военные моряки в акватории Балтийского моря отработают вопросы совместной организации противодиверсионной, противовоздушной и противокорабельной обороны. Кроме того, моряки проведут стрельбы по различным видам надводных и воздушных целей

Отдел информационного обеспечения Балтийского региона (г. Калининград)
Метки:
Балтийский флот
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false