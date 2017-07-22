22.07.2017 (18:33)

Корабль ВМС Китая будет открыт для посещения жителями и гостями Балтийска

Завтра, 23 июля, сторожевой корабль «Юньчен» ВМС Китая, прибывший в составе отряда кораблей Народно-освободительной армии Китая (НОАК) в главную базу Балтийского флота ВМФ России – порт Балтийск – для участия в совместных российско-китайских военно-морских учениях «Морское взаимодействие-2017», с 10:00 до 12:00 будет открыт для посещения жителями и гостями самого западного города России.

Корабль пришвартован в военной гавани Балтийска (Нижнее шоссе, 11). Для пропуска на территорию причала посетителям необходимо будет при себе иметь документы, удостоверяющие личность.

Справочно:

Совместные российско-китайские военно-морские учения «Морское взаимодействие-2017» проводятся с 21 по 28 июля. В ходе активной фазы морских маневров с 25 по 26 июля военные моряки в акватории Балтийского моря отработают вопросы совместной организации противодиверсионной, противовоздушной и противокорабельной обороны. Кроме того, моряки проведут стрельбы по различным видам надводных и воздушных целей

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