22.07.2017 (18:29)
Руководители военного ведомства проверили готовность объектов Санкт-Петербурга и Кронштадта к Главному военно-морскому параду
Первый заместитель Министра обороны РФ Руслан Цаликов, заместители Министра обороны Николай Панков и Тимур Иванов по поручению главы военного ведомства проверили готовность объектов Санкт-Петербурга и Кронштадта к проведению Главного военно-морского парада.
Руководство Минобороны осмотрело реконструированные объекты Адмиралтейства, в которых располагается Главное командование ВМФ, а также объекты на территории Кронштадтского порта.
Главком ВМФ адмирал Виктор Королев доложил о готовности к проведению Главного военно-морского парада.
Кроме того, в ходе рабочей поездки в северную столицу была проверена готовность многопрофильной клиники Военно-медицинской академии к началу работы в новом учебном году.
Главный военно-морской парад пройдет в акватории Невы 30 июля. В нем будут участвовать порядка 40 боевых кораблей и подводных лодок, а также 40 единиц авиации.
Мероприятие будет транслироваться на шести больших экранах, которые установят на Сенатской, Биржевой и Дворцовой площадях и южной оградительной стенки Кронштадтского порта.