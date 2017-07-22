22.07.2017 (18:29)

Руководители военного ведомства проверили готовность объектов Санкт-Петербурга и Кронштадта к Главному военно-морскому параду

Первый заместитель Министра обороны РФ Руслан Цаликов, заместители Министра обороны Николай Панков и Тимур Иванов по поручению главы военного ведомства проверили готовность объектов Санкт-Петербурга и Кронштадта к проведению Главного военно-морского парада.

Руководство Минобороны осмотрело реконструированные объекты Адмиралтейства, в которых располагается Главное командование ВМФ, а также объекты на территории Кронштадтского порта.

Главком ВМФ адмирал Виктор Королев доложил о готовности к проведению Главного военно-морского парада.

Кроме того, в ходе рабочей поездки в северную столицу была проверена готовность многопрофильной клиники Военно-медицинской академии к началу работы в новом учебном году.

Главный военно-морской парад пройдет в акватории Невы 30 июля. В нем будут участвовать порядка 40 боевых кораблей и подводных лодок, а также 40 единиц авиации.

Мероприятие будет транслироваться на шести больших экранах, которые установят на Сенатской, Биржевой и Дворцовой площадях и южной оградительной стенки Кронштадтского порта.



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