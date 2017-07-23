Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Культура Документы Энциклопедия Мультимедиа
Главная  < Новости  < В стране  < Подробнее

23.07.2017 (10:55)

В Севастопольской бухте проходят тренировки эпизодов военно-спортивного праздника, посвященного Дню ВМФ

Экипажи кораблей и личный состав береговых частей Черноморского флота, задействованные в проведении военно-спортивного праздника, посвященного Дню ВМФ, завершили этап проведения частных тренировок по местам дислокации и приступили к отработке эпизодов боевой подготовки непосредственно в Севастопольской бухте.

В ходе тренировок отрабатываются самые сложные эпизоды, в которых задействованы корабельная, береговая и авиационные компоненты, проверяется хронометраж развертывания сил для демонстрации боевых возможностей, оценивается необходимость дополнительных мер по обеспечению безопасности зрителей в ходе праздничных мероприятий.

Сегодня в рамках общей тренировки была отработана высадка морского десанта на плав и противолодочных сил по уничтожению подводной лодки условного противника.

Отдел информационного обеспечения Черноморского региона (г. Севастополь)
Метки:
Черноморский флот
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false