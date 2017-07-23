23.07.2017 (10:55)
В Севастопольской бухте проходят тренировки эпизодов военно-спортивного праздника, посвященного Дню ВМФ
Экипажи кораблей и личный состав береговых частей Черноморского флота, задействованные в проведении военно-спортивного праздника, посвященного Дню ВМФ, завершили этап проведения частных тренировок по местам дислокации и приступили к отработке эпизодов боевой подготовки непосредственно в Севастопольской бухте.
В ходе тренировок отрабатываются самые сложные эпизоды, в которых задействованы корабельная, береговая и авиационные компоненты, проверяется хронометраж развертывания сил для демонстрации боевых возможностей, оценивается необходимость дополнительных мер по обеспечению безопасности зрителей в ходе праздничных мероприятий.
Сегодня в рамках общей тренировки была отработана высадка морского десанта на плав и противолодочных сил по уничтожению подводной лодки условного противника.