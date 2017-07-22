22.07.2017 (15:26)

Суда вспомогательного флота БФ обеспечивают подготовку к проведению Главного военно-морского парада в Санкт-Петербурге

Для выполнения задач по установке рейдового оборудования в Северную столицу из главной военно-морской базы Балтийского флота г. Балтийска дополнительно прибыли суда обеспечения, среди которых – средний морской танкер «Лена», малый морской танкер «Александр Гребенщиков», морские буксиры МБ-119 и «Анатолий Птицын», рейдовые буксиры РБ-42, РБ-394, РБ-395, РБ-401, а также самоходный плавучий кран МПК-21500.

Прибывшие суда обеспечения совместно с силами Ленинградской военно-морской базы в круглосуточном режиме выполняют задачи по установке установка бочек (специальных швартовых устройств) к которым будут пришвартованы корабли Главного военно-морского парада, и другого оборудования.

Всего в мероприятиях подготовки в местах проведения военно-морских парадов в Санкт-Петербурге, Кронштадте и Балтийске задействовано порядка 50 вспомогательных судов, в том числе 7 морских буксиров, 7 танкеров, 4 самоходных крана, 3 транспортных судна, а также 14 рейдовых буксиров и киллекторных судов.

В общей сложности в настоящее время судами обеспечения Балтийского флота перевезено и подано более 1500 тонн дизельного топлива, 900 тонн пресной воды, 2300 тонн имущества различного типа. Кроме того, судами выполнено около 600 буксировок кораблей, катеров и подводных лодок.



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