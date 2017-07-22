22.07.2017 (15:20)

Учебные заведения Минобороны РФ, расположенные на территории ЮВО, завершили набор абитуриентов

Более 1800 граждан успешно сдали вступительные экзамены в учебные заведения Минобороны России, расположенные на территории Южного военного округа (ЮВО).

Более половины из них поступали в высшие военные училища, дислоцированные в Краснодарском крае и в г.Севастополе. Стоит отметить, что максимальный конкурс – до 5 человек на место – был среди желающих поступить Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков.

В Черноморское высшее военно-морское училище смог пройти вступительные испытания каждый четвертый абитуриент.

При этом нужно иметь в виду, что отбор кандидатов стартовал еще в марте этого года, на этапе прохождения желающими стать офицерами военно-врачебных комиссий в военных комиссариатах по месту жительства.

Кроме того, право надеть офицерские погоны получат дополнительно 350 студентов государственных вузов, поступивших в учебные военные центры. В Ростовской области подготовку высококвалифицированных специалистов для вооруженных сил осуществляют пять вузов, в том числе Ростовский государственный медицинский университет, Ростовский государственный университет путей сообщений, Южно-Российский государственный политехнический университет, Южный федеральный университет и Донской государственный технический университет.

Также завершились вступительные экзамены в довузовские образовательные учреждения Минобороны РФ, расположенные в зоне ответственности ЮВО.

Около 500 детей 1 сентября станут счастливыми обладателями кадетских погон и принесут торжественную клятву верности в Северо-Кавказском суворовском военном училище, Краснодарском, Ставропольском и Севастопольском президентских кадетских корпусах и Аксайском кадетском казачьем корпусе. Выпускникам начальной школы довелось пройти жесткий отбор, чтобы преодолеть конкурс более 5 человек на место в учебном заведении.



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