22.07.2017 (15:16)

На базах хранения и арсеналах ЮВО в полном объеме выполнены противопожарные мероприятия

В Южном военном округе (ЮВО) в полном объеме выполнены мероприятия повышения взрыво- и пожаробезопасности объектов хранения боеприпасов и горюче-смазочных материалов.

В общей сложности выполнены работы по опашке более 100 километров охранных периметров и такой же протяженности противопожарных полос. Каждая полоса имеет ширину 50 метров.

Кроме того, в местах размещения арсеналов Южного военного округа выполнено оборудование минерализованных полос площадью свыше 360 гектаров.

Для выполнения противопожарных мероприятий соединением материально-технического обеспечения ЮВО было задействовано 3 единицы трактора Т-150К.

Стоит отметить, что мероприятия повышения взрыво- и пожаробезопасности объектов выполнены до наступления пожароопасного сезона в регионах их базирования.



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице