22.07.2017 (15:16)
На базах хранения и арсеналах ЮВО в полном объеме выполнены противопожарные мероприятия
В Южном военном округе (ЮВО) в полном объеме выполнены мероприятия повышения взрыво- и пожаробезопасности объектов хранения боеприпасов и горюче-смазочных материалов.
В общей сложности выполнены работы по опашке более 100 километров охранных периметров и такой же протяженности противопожарных полос. Каждая полоса имеет ширину 50 метров.
Кроме того, в местах размещения арсеналов Южного военного округа выполнено оборудование минерализованных полос площадью свыше 360 гектаров.
Для выполнения противопожарных мероприятий соединением материально-технического обеспечения ЮВО было задействовано 3 единицы трактора Т-150К.
Стоит отметить, что мероприятия повышения взрыво- и пожаробезопасности объектов выполнены до наступления пожароопасного сезона в регионах их базирования.