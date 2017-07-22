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22.07.2017 (15:10)

С начала года инженерное подразделение ЮВО, дислоцированное в Волгограде, уничтожило свыше 2 тыс. взрывоопасных предметов

В первом полугодии саперы Южного военного округа (ЮВО) на территории Волгоградской области уничтожили свыше 2 тыс. взрывоопасных предметов.

Все опасные находки являлись боеприпасами времен Великой Отечественной войны, среди них более 800 артиллерийских снарядов, около 250 минометных мин, около 50 реактивных снарядов и ручных гранат и многое другое, а для их уничтожения было организованно около 100 подрывов.

Для ведения работ по обезвреживанию взрывоопасных предметов было привлечено около 100 военнослужащих инженерного подразделения мотострелкового соединения ЮВО, дислоцированного в Волгограде, более 20 единиц автомобильной и специальной техники.

 Все заявки на разминирование, поступившие в мотострелковое соединение, выполнены в полном объеме и в срок.

С начала года военные специалисты провели около 20 занятий с поисковыми отрядами Волгоградской области и представителями общественности по соблюдению требований безопасности при нахождении взрывоопасных предметов.

Пресс-служба Южного военного округа
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