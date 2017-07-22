22.07.2017 (15:05)

В Балтийске прошла торжественная церемония открытия международного учения «Морское взаимодействие-2017»

В Балтийске Калининградской области прошла церемония открытия российско-китайского военно-морского учения «Морское взаимодействие-2017».

В ходе церемонии выступили руководители учения с обеих сторон, которые напомнили, что основная цель учения – отработка и совершенствование организации совместных действий на море и в воздухе, и не направлены против других государств. Главной особенностью учения станет повышение уровня сложности совместных действий в море.

После официальной части командирам тактических групп объединенного отряда кораблей с российской и китайской сторон было вручено боевое распоряжение на проведение учения.

Руководители учения «Морское взаимодействие-2017» – заместитель главнокомандующего ВМФ России вице-адмирал Александр Федотенков и заместитель командующего ВМС Народно-освободительной армии Китая (НОАК) вице-адмирал Тянь Джун – приняли доклад командования штаба объединенного руководства о готовности к выполнению функций руководства учением.

В следующие два дня в объединенном штабе учения пройдет ряд совещаний, на которых будут уточнены планы, заслушаны командиры тактических групп и проведен розыгрыш активной фазы учения на картах.

В свободное от учения время российские и китайские моряки выступят на соревнованиях по баскетболу, футболу, настольному теннису и перетягиванию каната.

Кроме того, представители российского и китайского командования примут участие в возложении венков и цветов к мемориалу советским воинам, павшим при штурме Пилау (ныне Балтийск) в годы Великой Отечественной войны.

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