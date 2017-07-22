22.07.2017 (14:54)

Военнослужащие Преображенского полка и гвардейского салютного дивизиона ЗВО приняли Военную присягу в Москве

Сегодня в Москве в Центральном музее Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. на Поклонной горе состоялась церемония принятия Военной присяги вновь прибывшим пополнением 154-го отдельного комендантского Преображенского полка и 449-го отдельного гвардейского салютного дивизиона Западного военного округа (ЗВО).

В Зале Славы, где золотыми буквами вписаны на вечную память имена Героев Советского Союза, свою клятву на верность Родине принесли более 250 военнослужащих. Поздравить их прибыли родители и друзья, ветераны полка. Зрителями одного из старейших воинских ритуалов стали около тысячи посетителей Музея Победы.

«Вам предстоит год напряженной боевой подготовки. Он не будет лёгким, но станет ярким и запоминающимся в вашей жизни», – отметил командир Преображенского полка полковник Дмитрий Стреха.

Церемония завершилась показательным выступлением роты Почетного караула и образцового военного оркестра, выставкой-ретроспективой исторической военной формы одежды.

Всего по итогам весеннего призыва на службу в Преображенский полк и гвардейский салютный дивизион ЗВО прибыло около тысячи военнослужащих.



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