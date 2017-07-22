22.07.2017 (12:15)

Военные кинологи из Египта, Казахстана и Узбекистана прибыли в Подмосковье для участия в Международном конкурсе «Верный друг»

В Учебный центр служебного собаководства Вооружённых Сил РФ, расположенном в Дмитровском районе Московской области, для участия в международном кинологическом конкурсе «Верный друг» прибыли команды из Египта, Узбекистана и Казахстана.

В соответствии с традицией иностранных спортсменов встретили русским караваем, который поднесли девушки в национальных костюмах.

«В конкурсе примут участие четыре иностранных государства, пятая команда участница – это сборная Российской Федерации. Для всех спортсменов подготовлены места размещения. Нами учтены пожелания и особенности национальной кухни всех участников», – заявил главный судья соревнований, начальник Управления службы войск и безопасности военной службы Минобороны России генерал-майор Владимир Головачев.

В настоящее время собаки национальных сборных проходят акклиматизацию, в ходе которой четвероногим друзьям предстоит приспособиться к климатическим условиям средней полосы России. Они прошли профилактический ветеринарный осмотр для определения состояния здоровья после перенесенной дороги.

Справочно:

Кинологический конкурс «Верный друг» – единственное мероприятие в рамках проведения «Армейских международных игр – 2017» где вместе с военнослужащими, вооружением и военной техникой принимают участие наши «Верные-друзья», - служебные собаки.

Международный этап кинологического конкурса «Верный друг пройдёт с 30 июля по 10 августа 2017 г. с участием команд из Белоруссии, Узбекистана, Казахстана и Египта.

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