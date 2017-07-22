22.07.2017 (13:24)

Морские пехотинцы Северного флота приступили к отработке эпизода военно-спортивного праздника, посвященного Дню ВМФ России

Личный состав отдельного соединения морской пехоты Северного флота (СФ) приступил к отработке эпизода военно-спортивного праздника ко Дню Военно-Морского Флота (ВМФ) России. Военнослужащие бригады морской пехоты принимают участие в тренировках, которые проходят в губе Грязная Кольского залива, на штатной технике – бронетранспортерах БТР-80.

Морпехи отрабатывают высадку морского десанта на необорудованное побережье с большого десантного корабля (БДК) «Кондопога» на бронетранспортерах способом на плав.

После покидания твиндека БДК бронетранспортеры преодолевают несколько сотен метров водной преграды, ведя при этом огонь из крупнокалиберных пулеметов по условному противнику на берегу.

В тренировках задействовано около 20 единиц штатной колёсной и гусеничной боевой техники, стоящей на вооружении отдельного соединения морской пехоты СФ.

Свое мастерство десантирования и маневрирования на воде морские пехотинцы продемонстрируют в День ВМФ России в главной базе СФ – Североморске. Бой за высадку, захват плацдарма на берегу традиционно будет самым зрелищным эпизодом военно-спортивного праздника на североморском рейде.

До начала тренировок на воде водители бронетранспортеров прошли подготовку на полигонах соединения и совершили марш из места постоянной дислокации в район проведения занятий.

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