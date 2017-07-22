Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Культура Документы Энциклопедия Мультимедиа
Главная  < Новости  < В стране  < Подробнее

22.07.2017 (12:44)

На Каспийской флотилии проведена первая общая тренировка военно-спортивного праздника в честь День ВМФ

В городе Астрахань Каспийская флотилия (КФл) провела первую тренировку с отработкой всех эпизодов военно-спортивного праздника в честь Дня Военно-Морского Флота.

Тренировки проходят в рукаве «Городской» реки Волга, напротив памятника основателю флотилии Петру I.

Всего в тренировках принимают участие порядка 1500 человек военнослужащих и гражданского персонала КФл, более 40 боевых кораблей, катеров и судов обеспечения и 15 единиц бронетранспортёров подразделений морской пехоты Каспийской флотилии.

Дивизион гвардейских артиллерийских катеров тренирует эпизод по обеспечению безопасности судоходства и имитацией выполнения стрельб из артиллерийских установок. 

Дивизион тральщиков отрабатывает эпизод по противоминному обеспечению  сил флотилии с  имитацией подрыва 2-х мин имитационными средствами, и  расстрелом плавающей мины из артиллерийских установок.

Всего на День ВМФ астраханцам и гостям города будут представлены более 10 эпизодов военно-спортивного праздника. Зрители увидят учение по уничтожению кораблями средств воздушного нападения условного противника, морской бой с катерами незаконных вооружённых формирований,  десантную операцию по высадке морской пехоты и бой за пункт высадки, действия сил спасения по оказанию помощи аварийному кораблю.

Все эпизоды военно-спортивного праздника будут сопровождаться холостыми выстрелами из артиллерийских установок кораблей, стрелкового оружия и подрывом имитационных средств.

После завершения праздника жители и гости Астрахани смогут пройти с экскурсиями по кораблям Каспийской флотилии, и ознакомится с выставленными на  них образцами вооружения и военной техники.

Пресс-служба Южного военного округа
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false