22.07.2017 (12:44)

На Каспийской флотилии проведена первая общая тренировка военно-спортивного праздника в честь День ВМФ

В городе Астрахань Каспийская флотилия (КФл) провела первую тренировку с отработкой всех эпизодов военно-спортивного праздника в честь Дня Военно-Морского Флота.

Тренировки проходят в рукаве «Городской» реки Волга, напротив памятника основателю флотилии Петру I.

Всего в тренировках принимают участие порядка 1500 человек военнослужащих и гражданского персонала КФл, более 40 боевых кораблей, катеров и судов обеспечения и 15 единиц бронетранспортёров подразделений морской пехоты Каспийской флотилии.

Дивизион гвардейских артиллерийских катеров тренирует эпизод по обеспечению безопасности судоходства и имитацией выполнения стрельб из артиллерийских установок.

Дивизион тральщиков отрабатывает эпизод по противоминному обеспечению сил флотилии с имитацией подрыва 2-х мин имитационными средствами, и расстрелом плавающей мины из артиллерийских установок.

Всего на День ВМФ астраханцам и гостям города будут представлены более 10 эпизодов военно-спортивного праздника. Зрители увидят учение по уничтожению кораблями средств воздушного нападения условного противника, морской бой с катерами незаконных вооружённых формирований, десантную операцию по высадке морской пехоты и бой за пункт высадки, действия сил спасения по оказанию помощи аварийному кораблю.

Все эпизоды военно-спортивного праздника будут сопровождаться холостыми выстрелами из артиллерийских установок кораблей, стрелкового оружия и подрывом имитационных средств.

После завершения праздника жители и гости Астрахани смогут пройти с экскурсиями по кораблям Каспийской флотилии, и ознакомится с выставленными на них образцами вооружения и военной техники.



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