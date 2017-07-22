22.07.2017 (12:36)

На Северном флоте готовы к проведению гонки «Заполярный рубеж» накануне Дня Военно-Морского флота России

В Североморске военнослужащие соединения морской пехоты Северного флота (СФ) закончили оборудование многофункциональной трассы препятствий для проведения открытых командных соревнований под названием «Заполярный рубеж». По духу и по форме эти состязания являются аналогом популярной «Гонки героев» и будут проходить на территории североморского Загородного парка 29 июля, накануне празднования Дня Военно-Морского флота России.

По маршруту гонки протяжённостью 7 километров военнослужащие СФ предусмотрели более 14 естественных и искусственных препятствий с постепенным увеличением сложности. Это и восхождения, и спуски, и водные переправы, и заболоченные участки, над которыми зигзагами натянута веревка, а также стены, трамплины и прочие преграды.

В объединениях, соединениях и воинских частях Северного флота подготовили команды для участия в гонке «Заполярный рубеж». Для участия в этом состязании подали заявки более 15 сборных из армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны СФ, Кольской флотилии разнородных сил СФ, армейского корпуса СФ, подводных сил СФ. Ожидается, что на трассу «Заполярного рубежа» ещё выйдут более 15 команд из различных городов Мурманской области.

Впервые подобные открытые командные соревнования под названием «Гонка Северный фронтир» состоялись в июле прошлого года. Они также проходили в главной базе Северного флота в Североморске. Организатором данного мероприятия выступило командование Краснознаменного Северного флота во взаимодействии с администрацией ЗАТО г. Североморск.

Принять участие в гонке мог любой совершеннолетний гражданин России, не имеющий ограничений по медицинским показателям. Общая численность участников составила порядка 250 человек в составе 49 команд. Победителем гонки стала сборная 45-й армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Северного флота.



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