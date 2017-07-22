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22.07.2017 (12:24)

Команда морпехов из Венесуэлы прибыла на ТОФ для участия в международном конкурсе "Морской десант-2017", который состоится в рамках АрМИ-2017

В ближайшее время во Владивосток прибудет команда из Ирана.

После размещения и отдыха члены прибывших команд займутся изучением участков трассы, детально ознакомятся с мишенными позициями на этапе подготовки к участию в международном конкурсе.

Также иностранным участникам предстоит принять технику, на которой они будут выступать на состязаниях.

Справочно:

 Международный конкурс по полевой выучке «Морской Десант-2017» проводится среди подразделений морской пехоты государств – участников конкурса. Состоит из трех этапов, за каждый этап начисляются баллы по сумме которых и определяется победитель.

Целями конкурса являются: укрепление международного военного и военно-технического сотрудничества, повышение престижа военной службы, повышение уровня полевой выучки участников, развитие состязательности военнослужащих участвующих в конкурсе.

Пресс-служба Восточного военного округа
Метки:
АрМИ
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