22.07.2017 (08:45)

Экипаж сторожевого корабля Черноморского флота «Пытливый» возобновил выполнение задач в составе постоянного соединения ВМФ в Средиземном море

Вчера экипаж сторожевого корабля (СКР) Черноморского флота (ЧФ) «Пытливый» после завершения планового восстановления технической готовности и цикла задач боевой подготовки, подтверждающих готовность экипажа к выполнению задач в море, взял курс на черноморские проливы.

Уже сегодня корабль возобновит выполнение задач в составе постоянного соединения ВМФ в Средиземном море.

Выход корабля в дальнюю морскую зону осуществлен в соответствие с планом ротации сил в составе группировки.

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