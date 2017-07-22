22.07.2017 (08:00)

В ВВО определились победители окружного этапа конкурса «Центр управления-2017»

В Восточном военном округе (ВВО) завершился окружной этап ежегодного конкурса профессионального мастерства лучших специалистов в области управления войсками (силами) и лучших расчётов дежурных смен центров управления Вооруженных Сил РФ «Центр управления - 2017».

В ходе конкурса лучшие специалисты округа продемонстрировали своё профессиональное мастерство, выполнили нормативы по управлению войсками и силами округа, нормативы по физической и огневой подготовке.

По итогам конкурса 1 место в номинации «Лучший территориальный центр управления ВВО» заняла дежурная смена территориального центра управления Дальневосточного объединения ВВС и ПВО, вторыми по количеству набранных очков стали военнослужащие из Амурского общевойскового объединения, третье место заняли представители ТОФ.

Все призёры конкурса получили почётные грамоты и памятные кубки, которые вручил победителям временно исполняющий обязанности начальника штаба ВВО генерал-майор Василий Рыжков.

Напомним, конкурс проводится уже третий год, его главной особенностью является соревнование не только в индивидуальных номинациях, но и в составе расчётов и дежурных смен.

Победители окружного этапа примут участие в финале конкурса, который состоится в Национальном центре управления обороной РФ.

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