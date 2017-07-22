22.07.2017 (11:30)

Российские десантники на аэродроме ВДВ НОАК осмотрели воздушные суда, с которых они буду совершать прыжки с парашютом в ходе конкурса «Десантный взвод-2017»

В ходе знакомства с представленной для десантирования команд трех вертолетов НОАК «ЧЖИ-8КА», представители ВДВ России и эксперты воздушно-десантной службы Китая особое внимание уделили характерным особенностям размещения десантников в вертолете во время десантирования и порядку покидания парашютистами воздушного судна с высоты от 800 до 1000 метров.

Аэродром взлета для участвующих команд в конкурсе «Десантный взвод» на котором будет проходить погрузка десантников с последующим их десантированием парашютным способом будет находится в нескольких десятках километров от площадки приземления.

Коллеги из России и Китая на аэродроме еще раз обсудили порядок работы и договорились, что в десантировании будут принимать участие все три отделения, командир взвода, вооружённый автоматом и отделения в составе 7 человек вооруженных стрелковым оружием, всего 22 человека. В каждом отделении будет десантироваться командир, механик водитель, наводчик-оператор, двое стрелков, пулеметчик и гранатометчик.

При осмотре инфраструктуры аэродрома и мест погрузки десантников в вертолеты, специалисты ВДВ России проверили оборудование районов проверки и укладки парашютов, линии для проверки и места для посадки в воздушные транспортные средства. Районы проверки парашютов в козлах, ожидания и контроля.

В начале следующей недели, вблизи полигона «Хаодянь» (провинция Хубэй) российские десантники планируют провести первый ознакомительный прыжок с парашютом на незнакомую площадку приземления.

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