22.07.2017 (06:01)

Российские десантники на территории одной из воинских частей ВДВ Китая провели свою первую укладку парашютных систем Д-6

Сегодня на территории одной из воинских частей ВДВ Китая российские десантники провели свою первую укладку парашютных систем Д-6 и З-5 для совершения первого ознакомительного прыжка на новую площадку приземления. Укладка парашютных систем проводилась под контролем инструкторов и специалистов ВДВ России, прибывших на конкурс вместе с командой.

В ходе знакомства с аэродромом, российские члены команды и офицеры прибывшие в составе делегации совместно с экспертами ВДВ НОАК осмотрели аэродром взлета старт подготовки десантников, инфраструктуру и места подготовки команд к прыжку.

Аэродром взлета для участвующих команд в конкурсе «Десантный взвод» находится в нескольких десятках километров от стрельбища полигона «Хаодянь» и площадки приземления.

После укладки российская команда планирует ознакомится с воздушно-десантным комплексом предоставленным Министерством обороны Китая для подготовки военнослужащих к совершению прыжка с парашютом.

В начале следующей недели, уже на полигоне «Хаодянь» (провинция Хубэй) российские десантники начнут знакомство с более двадцатью индивидуальными и комплексными испытаниями, преодолевая которые в период с 29 июля по 12 августа им предстоит показать свой уровень подготовки и выносливости.

Российские десантники будут впервые принимать участие в международном этапе конкурса «Десантный взвод» в рамках Армейских международных игр - 2017 (АрМИ-2017) который будет проходить на территории Китайской Народной Республики (КНР).

Главной отличительной особенностью международного конкурса «Десантный взвод» - одновременная работа команды, состоящей из более 20 военнослужащих действующих, как единый организм.

В конкурсе будут состязаться команды из России, Казахстана, Китая, Венесуэлы, Марокко, Ирана, Узбекистана, Саудовской Аравии и ЮАР, всего девять взводов.

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