22.07.2017 (09:45)

В Китае для участия в Международном конкурсе "Мастер-оружейник" прибыли команды и четырех стран

Для участия в Международном конкурсе "Мастер-оружейник" в Синьцзян-Уйгурский автономный район Китая прибыли военнослужащие из Российской Федерации, Республики Казахстан, Республики Узбекистан, Исламской Республики Иран.

Ремонтные отделения артиллерийского и танкового вооружения Ирана и Узбекистана впервые выступят в Международных состязаниях.

Всего в соревнованиях "Мастер-оружейник", которые пройдут на полигоне минобороны КНР "Корла", примут участие команды из пяти армий мира, включая принимающею сторону.

Ранее около 100 российских военнослужащих прибыли на этот полигон сухопутных войск НОАК для участия в армейских международных играх "АрМИ-2017".

"В первые конкурс "Мастер-оружейник" в международных армейских играх проходит в Китае. В этом году состязания приобрели не бывалый размах. В соревнованиях "АрМИ-2017", в КНР примут участие 19 команд из стран Азии, Африки, Европы и Южной Америки"-подчеркнул представитель китайской делегации полковник Ли Пайчин.

В-международных состязаниях "Мастер-оружейник", конкурсанты будут соревноваться в ремонте буксируемой гаубицы, зенитной установки, РСЗО, а также широкой линейки образцов стрелкового оружия, заключительным этапом станет эстафета среди ремонтных отделений.

Вовремя подготовки соревнований, в период с 22 по 28 июля, команды проведут осмотр и проверку технического состояния вооружения военной техники, ознакомится с объектами и трассами соревнований, пройдут вводный инструктаж по соблюдению техники безопасности. Судейская коллегия конкурса проведёт мандатную комиссию и-жеребьёвку. Российские военнослужащие так же проведут пристрелку оружия и потренируются в преодолении препятствии.

Армейские международные игры в этом году пройдут на 22 полигонах России, Белоруссии, Азербайджана, Казахстана и Китая в 14 дней не прерывных состязаний.

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