22.07.2017 (00:01)

В Китай для участия в международном конкурсе «Безопасная среда» прибыли команды из четырех стран

Для участия в международном конкурсе «Безопасная среда» в Синьцзян-Уйгурский автономный район Китая прибыли команды из Российской Федерации, Республики Беларусь, Арабской Республики Египет, Исламской Республики Иран.

При этом Иран впервые выступит в международных состязаниях среди экипажей РХБ-разведки. В пошлом году Иранская делегация посетила конкурс в качестве наблюдателей.

Всего в состязаниях «Безопасная среда», которые пройдут на полигоне Минобороны КНР «Корла» примут участие команды из пяти армий мира, включая принимающую сторону.

Ранее около 100 российских военнослужащих прибыли на этот полигон Сухопутных войск НОАК для участия в армейских международных играх «АрМИ-2017».

«Впервые отдельные конкурсы Международных армейских игр проходят в Китае, в городе Корла. В этом году состязания приобрели небывалый размах. В соревнованиях примут участие военнослужащие из стран Азии, Африки, Европы, Южной Америки», - подчеркнул представитель китайской делегации полковник Ли Пайчин.

Во время подготовки к соревнованиям, в период с 22 по 28 июля, команды проведут осмотр и проверку технического состояния вооружения и военной техники, ознакомятся с объектами и трассами соревнований, порйдут вводный инструктаж по соблюдению техники безопасности. Судейская коллегия конкурса проведет мандатную комиссию и жеребьевку. Российские военнослужащие также приведут пристрелку оружия и потренируются в преодолении препятствий.

Международные армейские игры на территории Китая будут проводится с 29 июля по 12 августа.

Армейские международные игры в этом году пройдут на 22 полигонах России, Белоруссии, Азербайджана, Казахстана и Китая в 14 дней непрерывных состязаний.

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