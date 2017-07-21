21.07.2017 (20:36)

Сборные команды прибыли в Острогожск для участия в Международном конкурсе «Мастера автобронетанковой техники»

Сборные команды Вооруженных сил Российской Федерации и Египта, Венесуэлы, Казахстана прибыли в Острогожск (Воронежская область) для участия в Международном конкурсе «Мастера автобронетанковой техники», который пройдет в рамках АрМИ-2017 в Воронежской области уже в третий раз.

Основной состав сборных Казахстана и Венесуэлы состоит из участников АрМИ-2016, к сожалению, впервые в этом году в конкурсе не примут участие представители Китайской Народной Республики.

В состав сборной России для участия в Международном конкурсе «Мастера автобронетанковой техники» вошли представители 1437 учебного центра по подготовки младших специалистов автобронетанковой службы, 147 автомобильной базы МО РФ, Южного и Западного военных округов, а также 12 Главного управления МО РФ. Всего за право представлять вооруженные силы России на международных соревнованиях в рамках всеармейского конкурса боролись более 9 тысяч водителей.

Иностранные команды будут выступать на автомобильной технике, принятой на вооружение вооруженных сил Российской Федерации. В понедельник 24 июля 2017 года пройдет жеребьевка техники и ее передача сборным командам. А с 25 июля все приступят к плановым тренировкам.

В период проведения Конкурса ожидается присутствие наблюдателей от вооруженных сил Республики Индия, Исламской Республики Пакистан.

3 августа в Острогожске состоится торжественная церемония открытия конкурса «Мастера автобронетанковой техники» и пройдут праздничные мероприятия, посвященные началу соревнований.

Также 3 августа пройдут «Конкурс капитанов» включенный в программу соревнований впервые и первый этап - «Индивидуальная гонка» среди водителей на легковых автомобилях УАЗ-3163 «Патриот», грузовых автомобилей КамАЗ-43501, а также экипажей седельных тягачей на автомобилях КамАЗ-65225 с полуприцепами.

Завершаться соревнования 4 августа проведением самого зрелищного этапа - «Командной эстафеты» и торжественной церемонией закрытия Международного конкурса и награждением победителей.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице