21.07.2017 (20:01)

У Кремлевской стены почтили память Маршала Советского Союза Василия Даниловича Соколовского

Сегодня у Кремлевской стены на Красной площади состоялось церемония возложения венков и цветов к месту захоронения Героя Советского Союза Маршала Советского Союза Василия Даниловича Соколовского, приуроченное к 120-летиию выдающегося военачальника.

Ветеран Гражданской и Отечественной войн за руководство боевыми действиями в Берлинской операции был удостоен звания Героя Советского Союза, а с 1952 по 1960 гг. возглавлял Генеральный штаб Вооруженных Сил СССР.

Маршал известен как автор многих военных трудов, таких как «Военная стратегия» и «Разгром немецко-фашистских войск под Москвой».

Перед участниками мероприятия с речью выступили заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВС РФ генерал-майор Игорь Дылевский, генеральный инспектор Минобороны России (председатель ОООВ «Российский союз ветеранов») генерал армии Михаил Моисеев.

«Яркий талант Героя Советского Союза Маршала Советского Союза Василия Даниловича Соколовского проявляется и сегодня, мы изучаем его труды и руководствуемся его наукой…», — отметил генерал-майор Игорь Дылевский.

Также с приветственной речью и словами благодарности в адрес руководства Министерства обороны Российской Федерации перед присутствующими выступила внучка маршала Наталья Синюкова.



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