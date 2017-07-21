21.07.2017 (18:08)

Столичное отделение ДОСААФ подготовило в этом году более 400 специалистов для службы в армии

Региональное отделение ДОСААФ России г. Москвы подготовило 421 гражданина по военно-учетным специальностям (ВУС) для службы в Российской армии. Об этом сообщил начальник управления подготовки специалистов и организации деятельности образовательных организаций ДОСААФ России Сергей Евстафьев.

«К весеннему призыву столичное региональное отделение ДОСААФ подготовило 421 гражданина допризывного возраста по военно-учетным специальностям для службы в Вооруженных силах России в этом году. Таким образом, оборонное общество Москвы выполнило годовой гособоронзаказ на 60%», – сказал Сергей Ефстафьев.

В частности, он отметил, что Московский военный комиссариат очень продуманно и ответственно скомплектовал группы для обучения по ВУС, и это отразилось положительно на результатах. «При этом, ни одного курсанта не было отчислено за неуспеваемость или иным причинам. Все новобранцы пошли служить по тем специальностям, которые получили в окончании обучения», – пояснил он.

Как подчеркнул Сергей Ефстафьев, профессиональную подготовку в ДОСААФ ребятам дают квалифицированные преподаватели, большинство из которых – офицеры запаса, прослужившие в армии 20-25 лет и имеющие соответствующие образование и огромный опыт воспитания молодежи. Важным фактором является и то, что обучение проходит в оборудованных кабинетах и на современной технике.

По словам Сергея Евстафьева, в других регионах оборонное общество страны проводит подготовку граждан по военно-учетным специальностям для ВДВ, ВМФ и войск связи. «Не исключено, что в ближайшем будущем подготовкой таких специалистов займется московское региональное отделение ДОСААФ России», – пояснил он.

Начальник отдела подготовки и призыва граждан на военную службу Военного комиссариата г. Москвы Николай Ризниченко напомнил, что весенняя призывная кампания 2017 года началась 1 апреля и закончилась 15 июля.

«Сегодня призвано 15 тысяч молодых москвичей для службы в армии, и это количество соответствует необходимой норме призыва», – сообщил Николай Ризниченко.

По его словам, москвичи, как правило, хотят служить в ВДВ, морской пехоте, войсках специального назначения и Нацгвардии. На альтернативную службу в этом году было призвано около 20 тысяч человек. Это те военнослужащие, которые остаются работать младшими специалистами, в том числе, и в армейских госпиталях.

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