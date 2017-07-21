21.07.2017 (17:38)

Экспедиция Минобороны России обнаружила в Черном море затонувший в годы войны торпедный катер «AКA-76»

Экспедицией Минобороны России в акватории Черного моря у мыса Панагия в районе якорной стоянки недалеко от затонувшего в 1914 году парохода «Казбек» обнаружен и идентифицирован торпедный катер «AКA-76», который был потоплен 17 ноября 1943 г. немецкой авиацией в ходе Керченско-Эльтигенской десантной операции. Об этом сообщил заместитель начальника Управления Министерства обороны по увековечению памяти погибших при защите Отечества - руководитель экспедиции Андрей Таранов.

В настоящее время проводится операция по подъему вооружения катера.

На катере погибло 10 человек, в том числе командир звена старший лейтенант М.П. Матвиенко и командир катера лейтенант М.Г. Голлямов. Останков не обнаружено.

Торпедный катер №76 был заложен в 1941 г., на воду спущен в апреле 1943 г., вступил в строй через месяц, а в июне вошел в состав Черноморского флота под наименованием «АКА-76».

Торпедный катер типа Г-5 - самый массовый в годы Великой Отечественной войны. Спроектирован в ЦАГИ под руководством А. Н. Туполева (индекс ЦАГИ ГАНТ-5). Выпускался в 1934-44 гг. в различных модификациях. Всего было построено 329 единиц катеров данного типа.

Водоизмещение: 15 т, длина - 19,07 м, ширина - 3,33 м, осадка - 1,24 м, скорость полного хода 50 узлов, дальность плавания 250 миль при 15 узлах. Силовая установка: 2 бензиновых двигателя, 1700 л.с. Вооружение: 182-мм РПУ М-8-М, 2х1 12,7-мм пулемета «ДШК». Экипаж: 8 чел.

Экспедиция по поиску затонувших во времена Великой Отечественной войны кораблей и подлодок в акватории Черного моря продлится до 29 июля текущего года.

Экспедиция проводит поисковые работы в районе Балаклавы, на переходе Феодосия-Туапсе и мысов Херсонес, Меганом, Такиль.

Среди объектов поиска и обследования значатся неизвестные суда и объекты, тральщик Т-413 и сторожевой катер №092, транспорт «Чапаев», эскадренный миноносец «Смышленый» проекта 7У, бронекатер № 73, штурмовики Ил-2.

С 31 июля по 12 августа начнется второй этап экспедиции в Аджимушкайских каменоломнях в Керчи, где поисковики будут искать останки погибших защитников города.

В двух этапах экспедиции примут участие около 100 человек и будут задействованы суда вспомогательного флота.

В составе экспедиции задействованы представители поискового движения России, Российского военно-исторического общества, Русского географического общества, а также экспедиционного центра Минобороны и управления Минобороны по увековечению памяти погибших при защите Отечества.

А в сухопутной части экспедиции будет задействован личный состав 90-го отдельного специального поискового батальона Западного военного округа.

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