21.07.2017 (16:35)

Расчеты ОТРК «Искандер-М» поразили условного противника

Расчеты оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) «Искандер-М» электронными пусками поразили командный пункт и завод по производству взрывчатых устройств условного незаконного вооруженного формирования (НВФ) на удалении 260 км в ходе завершающего этапа внезапной проверки боеготовности, которая впервые была проведена совместно с минобороны Таджикистана по единому замыслу в единой оперативной обстановке.

В подготовке данных для стрельбы приняли участие офицеры Вооружённых сил Республики Таджикистан.

Ранее подразделения были подняты по тревоге, совершили марш в район стартовых позиций и выполнили нормативы по переводу комплексов из походного положения в боевое.

По оценке командования двух сторон, в ходе стартовавшей на прошлой неделе внезапной проверки боевой готовности, в которой приняли участие более 3 тыс. военнослужащих, подразделения вооруженных сил России и Таджикистана показали способность совместно выполнять учебно-боевые задачи.

ОТРК «Искандер-М» способен с высокой точностью поражать цели на дальностях до 500 км. Комплекс предназначен для уничтожения наиболее важных объектов противника.

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