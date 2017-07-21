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21.07.2017 (16:09)

Более 1000 разведчиков ЦВО прошли испытания на стрессоустойчивость

Более 1000 разведчиков Центрального военного округа (ЦВО) в разных регионах Поволжья, Урала и Сибири прошли испытания на стрессоустойчивость в рамках психологической подготовки.

Военнослужащие преодолели психологическую полосу, оборудованную различными препятствиями в виде полуразрушенных стен, проволочных заграждений, рвов, изобилующими сюрпризами и ловушками. Это и внезапные засады, налеты «противника», и взрывные устройства, заложенные в самых неожиданных местах, и крики «раненых», звучащие вместе с призывами сдаться, пламя, дым, кинжальный огонь из всех видов оружия, провокации в радиосети, вывод из строя командира, другие факторы, позволяющие проверить на устойчивость к морально-психологическому прессингу любой воинский коллектив.

На финише все участники испытания прошли психологическое тестирование. Результаты военнослужащих будут учитываться во время занятий по боевой подготовке.

Пресс-служба Центрального военного округа
Метки:
Центральный военный округ
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