21.07.2017 (15:56)

Корабли ВМС Китая прибыли в Балтийск для участия в совместном учении

Отряд из трех кораблей военно-морских сил (ВМС) КНР сегодня прибыл в главную базу Балтийского флота ВМФ России – порт Балтийск – для участия в совместных российско-китайском учении «Морское взаимодействие–2017».

В состав отряда кораблей ВМС КНР вошли эсминец «Хэфэй», фрегат «Юньчен» и судно снабжения «Ломаху».

В военной гавани Балтийска китайских моряков встречали представители командования ВМФ России, Балтийского флота, дипломатического корпуса КНР, рота Почетного караула с оркестром штаба Балтийской военно-морской базы.

Руководители учений – заместитель главнокомандующего ВМФ России вице-адмирал Александр Федотенков и заместитель главнокомандующего китайских ВМС вице-адмирал Тянь Чжун – в ходе выступлений подчеркнули, что предстоящие военно-морские маневры станут первыми в истории взаимодействия двух флотов и не будут направлены против других государств.

Основными целями учения станут отработка и совершенствование организации по ведению совместных действий на море, суше и в воздухе.

В ходе активной фазы учения с 25 по 26 июля военные моряки двух стран отработают вопросы совместной противодиверсионной, противовоздушной и противокорабельной обороны.

Кроме того, моряки выполнят стрельбы по различным видам надводных и воздушных целей, а также примут участие в совместных мероприятиях по спасению человека, упавшего за борт, тренировках по передаче сухих грузов между кораблями-участниками, а также по оказанию помощи условно аварийному кораблю.

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