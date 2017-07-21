21.07.2017 (08:00)

Российские военнослужащие прибыли в Китай для участия в Армейских международных играх

Около 100 российских военнослужащих прибыли на полигон сухопутных воск НОАК Корла (Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая) для участия в Армейских международных играх.

Военнослужащие КНР встретили российскую делегацию в национальных костюмах хлебом-солью. После торжественного приветствия состоялась церемония поднятия Государственного флага Российской Федерации под гимн России.

Впервые отдельные конкурсы Армейских международных игр пройдут в Китае в городе Корла. В соревнованиях примут участие военнослужащие из стран Азии, Африки, Европы, Южной Америки.

Ранее самолётами Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России в Китай были доставлены боевые машины пехоты БМП-2, которые будут задействованы в международном конкурсе «Суворовский натиск». После разгрузки техники в урумчийском международном аэропорту, машины были погружены на железнодорожные платформы и доставлены на полигон Корла.

Во время подготовки к конкурсу, в период с 20 по 28 июля, команды проведут осмотр и проверку технического состояния вооружения и военной техники, ознакомятся с объектами и трассами соревнований, пройдут вводный инструктаж по соблюдению техники безопасности.

Судейская коллегия конкурса проведёт мандатную комиссию и жеребьёвку. Российские военнослужащие также выполнят пристрелку оружия и потренируются в преодолении препятствий.

Справочно:

Соревнования в Китае пройдут одновременно с конкурсами на территории Российской Федерации с 29 июля по 12 августа.

В Синьцзян-Уйгурском автономном районе централизовано организуются конкурсы «Суворовский натиск», «Мастер-оружейник», «Чистое небо», «Безопасная среда».

Конкурс «Авиадартс» пройдет в провинции Цзилинь, а «Десантный взвод» — в провинции Хубэй.

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