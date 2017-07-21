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21.07.2017 (09:00)

Совместная миссия Канады и США выполнит наблюдательный полет над территорией России в рамках Договора по открытому небу

По заявлению начальника российского национального Центра по уменьшению ядерной опасности Сергея Рыжкова, с 21 по 27 июля в рамках реализации международного Договора по открытому небу совместная миссия Канады и США выполнит наблюдательный полет над территорией Российской Федерации на канадском самолете наблюдения С-130J с аэродрома открытого неба Тикси.

В ходе полета по согласованному маршруту российские специалисты на борту самолета наблюдения будут контролировать строгое соблюдение согласованных параметров полета и порядок применения предусмотренной Договором аппаратуры наблюдения.

Самолет наблюдения С-130J относится к классу летательных аппаратов, неоснащенных каким-либо вооружением. Самолет и установленная на нем аппаратура наблюдения (аэрофотоаппараты) прошли международное освидетельствование, в котором приняли участие и российские специалисты, что исключает использование технических средств, не предусмотренных Договором по открытому небу.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Международная деятельность
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