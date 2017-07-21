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21.07.2017 (13:28)

В Оперативной группе российских войск в Приднестровье прошел конкурс военных медиков

В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) прошли соревнования среди специалистов медицинской службы.

В конкурсе профессионального мастерства приняли участие более 30 военнослужащих ОГРВ ПРРМ, проходящих военную службу на должностях фельдшеров и санитарных инструкторов.

Каждая команда была представлена из четырех специалистов.

Соревнования проходили в несколько этапов, в ходе которых военные медики преодолевали полосу препятствий и стреляли из штатного оружия по грудной фигуре, водили многоцелевой транспортер, а также выполняли нормативы по специальной подготовке, среди которых розыск, оказание первой медицинской помощи и транспортировка раненого.

По итогам конкурса победителям и призерам вручили грамоты и ценные подарки.

Пресс-служба Западного военного округа
Метки:
Приднестровье , Медицина , Западный военный округ
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