21.07.2017 (13:28)
В Оперативной группе российских войск в Приднестровье прошел конкурс военных медиков
В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) прошли соревнования среди специалистов медицинской службы.
В конкурсе профессионального мастерства приняли участие более 30 военнослужащих ОГРВ ПРРМ, проходящих военную службу на должностях фельдшеров и санитарных инструкторов.
Каждая команда была представлена из четырех специалистов.
Соревнования проходили в несколько этапов, в ходе которых военные медики преодолевали полосу препятствий и стреляли из штатного оружия по грудной фигуре, водили многоцелевой транспортер, а также выполняли нормативы по специальной подготовке, среди которых розыск, оказание первой медицинской помощи и транспортировка раненого.
По итогам конкурса победителям и призерам вручили грамоты и ценные подарки.