21.07.2017 (12:31)

В День ВМФ России в Новороссийске пройдет морской парад и военно-спортивный праздник

30 июля в Новороссийске пройдут праздничные мероприятия, посвященные Дню Военно-Морского Флота России.

Праздник начнется с возложения командованием Новороссийской военно-морской базы (НВМБ), руководством города-героя венков и цветов к памятнику основателям Новороссийска на Форумной площади. Затем состоится торжественный митинг, который завершится торжественным прохождением парадных расчётов военнослужащих Новороссийского гарнизона, Новороссийской государственной морской академии имени Ф.Ф.Ушакова и военного оркестра базы.

О начале морского парада известят три артиллерийских залпа, которые будут произведены с крейсера-музея «Михаил Кутузов». Командир НВМБ капитан 1 ранга Олег Шастов совместно с руководством Новороссийска, командирами и начальниками взаимодействующих с флотом силовых структур обойдут парадный строй боевых кораблей и судов НВМБ, в котором будут стоять малый противолодочный корабль «Касимов», морские тральщики «Вице-адмирал Захарьин» и «Минеральные воды», буксирное судно «Профессор Николай Муру» и подводная лодка «Новороссийск».

Затем в акватории Цемесской бухты пройдет военно-спортивный праздник, в ходе которого вниманию зрителей будут представлены боевые возможности кораблей НВМБ: имитация морского боя и освобождение судна, захваченного террористами, показ подразделениями морской пехоты эпизода высадки морского десанта, встречного боя с захватом участка побережья.

После парада и военно-спортивного праздника жители Новороссийска и гости города смогут посетить выставку образцов боевой техники береговых войск ВМФ, а вечером состоится праздничный салют и фейерверк.

Всего к праздничным мероприятиям в Новороссийске привлекается около 20 кораблей и судов обеспечения, порядка 10 единиц боевой техники и более 1000 военнослужащих.

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