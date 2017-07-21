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21.07.2017 (12:08)

В рамках спартакиады центральных органов военного управления Минобороны России прошел турнир по дартсу

В Москве в рамках спартакиады центральных органов военного управления (ЦОВУ) Минобороны России прошел турнир по дартсу. В соревнованиях, организованных и проведенных Управлением физической подготовки и спорта Вооруженных Сил Российской Федерации, приняли участие 90 спортсменов, представлявших 45 команд.

По итогам соревнований в тройку призеров первой группы вошли команды Главного организационно-мобилизационное управление ГШ ВС РФ (1 место), Главного управление военной полиции Минобороны РФ (2 место), Национального центр управления обороной РФ (3 место).

Во второй группе лучшие результаты показали представители Департамента государственных закупок, Главного управления контрольной и надзорной деятельности, 12-го Главного управления.

Среди спортивных коллективов третьей группы первое место завоевала команда Главного управления начальника железнодорожных войск, второе – 8-е управление Генерального штаба ВС РФ, третье – Главное управление боевой подготовки ВС РФ.

Церемония награждения победителей прошла в Музее ЦСКА. Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону, заслуженный мастер спорта Светлана Ишмуратова поздравила победителей и вручила им призы. 

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Спорт
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