21.07.2017 (11:51)

Тральщики Черноморского флота отрабатывают противоминные действия в море

На Черноморском флоте проходит плановое зачётно-тактическое учение бригады кораблей охраны водного района Крымской военно-морской базы.

В ходе учения малый противолодочный корабль (МПК) «Суздалец» в полигоне боевой подготовки выполнил постановку учебных мин, а экипажи морских тральщиков «Иван Голубец» и «Ковровец» в рамках отработки противоминных действий успешно осуществил поиск и выборку морских мин с применением глубоководных контактных и неконтактных тралов.

В завершении учения экипажи кораблей провели тренировки по организации противовоздушной обороны отряда кораблей на переходе морем, выполнили артиллерийские стрельбы по мишени, имитирующей плавающую мину.

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