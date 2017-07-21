21.07.2017 (11:25)

Военные инженеры из Армении, Белоруссии и Узбекистана прибыли в Тюмень для участия в АрМИ-2017

В аэропорту Екатеринбурга состоялась торжественная встреча лучших военных инженеров из Белоруссии, Армении и Узбекистана, которые примут участие в международных конкурсах «Безопасный маршрут» и «Инженерная формула».

По традиции гостей встретили хлебом-солью под музыкальное сопровождение оркестра штаба Центрального военного округа, после чего команды переехали на автобусах к месту состязаний в Тюмень. Город впервые принимает Армейские международные игры, которые пройдут на полигоне военного инженерного училища имени маршала А.И. Прошлякова.

Команды будут соревноваться в прокладке безопасных маршрутов для танковых колонн через минные поля, преодолении различных препятствий: противотанковых рвов, огненных завалов, водных преград. Также участникам конкурсов профессионального мастерства предстоит ювелирно установить бревна в заранее подготовленные шурфы и получить как можно меньше штрафного времени на финише.

Протяженность трассы составляет более 2,5 км. Для выполнения конкурсных заданий инженерно-саперные расчеты задействуют специальную технику: путепрокладчики БАТ-2, инженерные машины разграждения ИМР-3, тяжелый механизированный мост ТММ-3.

Тожественное открытие игр состоится 4 августа 2017 года.

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