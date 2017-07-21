21.07.2017 (10:11)

Специалисты РХБ защиты в Ингушетии устранили последствия химической атаки условного противника

Военнослужащие отдельного полка радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного в Ингушетии, в рамках тактико-специального учения ликвидировали последствия химической атаки условного противника.

По замыслу учения экипаж разведывательной химической машины РХМ-6 обнаружил зараженный участок местности, определил тип отравляющего вещества, примененного условным противником, и границы его активности на местности, а затем передал в автоматизированном режиме собранные данные в штаб.

Подразделению специальной обработки была поставлена задача в короткий срок развернуть 4 рабочих места авторазливочной станции АРС-14КМ и провести дезинфекцию военной техники, побывавшей в «зоне заражения».

Для отражения нападения условного противника личный состав и техника были замаскированы путем создания аэрозольной завесы площадью более 1 км, а огнеметное подразделение уничтожила бронеобъекты противника термобарическими боеприпасами из реактивного пехотного огнемета РПО-А «Шмель».

Всего в мероприятии боевой подготовки приняло участие около 200 военнослужащих и было задействовано более 20 единиц специальной техники.

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