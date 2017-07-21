21.07.2017 (09:07)

Водители мотострелковой бригады, дислоцированной во Владикавказе, учатся экстремальному вождению военной техники

На базе полигона Тарское мотострелковой бригады общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной во Владикавказе, более 100 водителей отрабатывают на современных образцах военной техники практику экстремального вождения.

В составе учебных групп водители, занимающиеся перевозками личного состава, опасных грузов, технических агрегатов, пройдут курс по контраварийной подготовке на современных военных колесных автомобилях КамАЗ-5350, УАЗ и УРАЛ-4320.

На практических занятиях военнослужащие отрабатывают приемы маневрирования на скоростной трассе, прохождение маршрута в составе колонны на максимально и минимально допустимых скоростях, оттачивают мастерство вождения на горных дорогах с большими уклонами и крутыми поворотами, учатся преодолевать овраги, искусственные и естественные препятствия, участки вязкого грунта с использованием штатных средств самовытаскивания.

По завершении десятидневного курса по контраварийной подготовке обучаемые сдадут итоговые экзамены по теоретическим основам управления автомобилем в экстремальных ситуациях и совершат 100- и 300-километровые марши для получения дополнительной учетной квалификации по управлению автомобилем с опасными грузами, техническими агрегатами и перевозке личного состава.

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