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22.07.2017 (09:55)

Во Владивостоке состоится торжественное открытие парка «Патриот»

22 июля на мемориальном комплексе «Ворошиловской батареи» во Владивостоке состоится торжественная церемония открытия филиала военно-патриотического парка культуры и отдыха «Патриот».

 На ней выступят флотские артисты, музыкальное сопровождение проведения различных праздничных мероприятий обеспечит оркестр штаба Тихоокеанского флота. Будут открыты для посещения все площадки парка – тир, автодром, конная трасса, выставка военной техники и пейнтбольная зона. 22 и 23 июля для всех посетителей вход и посещение аттракционов будут бесплатными.

Пресс-служба Восточного военного округа
Метки:
Тихоокеанский флот , Парк Патриот
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