21.07.2017 (02:30)

Новейший корвет «Совершенный» примет участие в параде, посвященном Дню Военно-Морского Флота

После завершения торжественных мероприятий, посвящённых первому подъему Военно-Морского флага и включению корвета «Совершенный» в боевой состав Тихоокеанского флота, корабль примет участие в параде, который пройдет в День Военно-Морского Флота в акватории Амурского залива.

Кроме нового корвета на военно-спортивном празднике можно будет увидеть около 40 кораблей, катеров, подводных лодок и судов обеспечения флота.

24 июля моряки Тихоокеанского флота приступят к постановке кораблей на бочки (специальные швартовые устройства) в Амурской заливе. С сегодняшнего дня начнутся тренировки военно-спортивного праздника. Генеральная репетиция запланирована на 28 июля.

Справочно:

В парадный строй будут выстроены 12 кораблей Тихоокеанского флота. В их числе – флагман флота гвардейский ракетный крейсер «Варяг», большой противолодочный корабль «Адмирал Трибуц», эскадренный миноносец «Быстрый», большой десантный корабль «Николай Вилков», малый противолодочный корабль «Усть-Илимск», судно связи «Карелия», госпитальное судно «Иртыш», спасательное судно «Алагез», ракетный катер Р-79, базовый тральщик БТ-100, подводная лодка «Комсомольск-на-Амуре» и пограничный сторожевой корабль «Сапфир».

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